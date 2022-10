Kylie Jenner ouvre le bal: Les créateurs voient grand pour le it-bag de la saison prochaine

Téléphone portable, porte-monnaie, clés et à la rigueur un rouge à lèvres: c’est à peu près tout ce qu’on peut mettre dans un mini/microsac. Dorénavant, il sera possible d’emporter tout ce dont vous pensez avoir besoin dans un même et seul sac à main. En effet, la tendance annoncée pour le printemps-été 2023 est au cabas XXL.