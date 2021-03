États-Unis : Les créations d’emplois explosent dans les bars et restos

Les postes dans la restauration sont en plein boom grâce à l’assouplissement des restrictions sanitaires, annonce vendredi le département du Travail.

La réouverture des restaurants, bars et cafés (comme ici, à New York), autorisés à accueillir des clients jusqu’à 25% de leur capacité, a boosté le secteur de l’emploi aux Etats-Unis.

Les créations d’emplois aux Etats-Unis ont bondi en février, en très grande majorité dans les bars et restaurants grâce à l’assouplissement des restrictions d’activité, par anticipation du mini-boom économique attendu au printemps, a annoncé vendredi le département du Travail.

En février, 379’000 emplois ont été créés, bien plus que les 200’000 attendus par les analystes. C’est près de trois fois plus qu’en janvier, dont les chiffres ont été révisés en forte hausse, à 166’000 au lieu des 49’000 initialement annoncés.

Ces emplois ont principalement été créés dans les bars et restaurants, mais aussi dans les autres activités liées aux loisirs et à l’hébergement, ainsi que dans les services de santé, la vente au détail, et l’industrie manufacturière.