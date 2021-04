Disparité entre cantons : Les enfants handicapés n’ont pas droit aux mêmes offres d’accueil

Une étude montre que les offres d’accueil des enfants handicapés ne sont pas suffisantes. Et si elles existent, elles sont parfois très coûteuses et varient grandement selon les cantons.

L’étude de Procap arrive juste au moment où le parlement cherche à savoir comment soutenir les crèches (image prétexte). AFP

La Suisse compte environ 9000 enfants handicapés en âge préscolaire (0 à 4 ans). Une étude de l'organisation de défense des personnes handicapées Procap montre que les offres d’accueil de jour destinées à ces enfants sont insuffisantes en Suisse, et très variables selon les cantons. Avec d’ailleurs d’énormes différences dans l'offre et le financement des places d'accueil, selon Alex Fischer, responsable de la politique sociale chez Procap interviewé par la «NZZ am Sonntag».

L’éventail va ainsi de la ville de Zurich, avec une offre de places d’accueil importante et généreusement financée, aux municipalités qui n'offrent ni accueil ni soutien financier. Un tiers environ des cantons n’ont qu’un offre très faible en places et en financement, même pour les enfants avec un handicap léger. A savoir les cantons d'Argovie et de Zurich (à l'exception de certaines communes), de Schaffhouse, de Thurgovie, de Schwyz, d'Obwald et des deux Appenzell.

Suisse romande en meilleure position

La Suisse romande et les cantons de Berne, Bâle-Ville, Lucerne, Nidwald, Uri et Zoug sont mieux classés. Mais la situation est plus difficile pour les enfants avec un handicap lourd. Seule la ville de Zurich et quatre cantons (ZG, BS, GE, VD) ont une offre d’accueil et de soutien satisfaisante selon l’étude.

Traitement égalitaire pour les parents

Procap exige un traitement égalitaire pour les familles concernées, avec une offre globale de places d'accueil de jour pour les enfants avec handicap et aux mêmes tarifs que pour les enfants sans handicap. Il en coûterait 20 à 30 millions de francs supplémentaires aux pouvoirs publics par an, selon Alex Fischer qui précise: «Avec un soutien et une intégration précoces, les coûts sanitaires et sociaux ultérieurs pourraient être réduits. Le risque de chômage de longue durée et de pauvreté des personnes âgées chez les mères serait également réduit.»

L’étude de Procap arrive juste au moment où le parlement cherche à savoir comment soutenir les crèches. Jusqu'à présent, Berne a fourni un financement dit de démarrage. Maintenant, les commissions de l'éducation du Conseil national et du Conseil des États travaillent sur un financement permanent. Le financement des places pour les enfants handicapés pourrait également être mis au débat.