Genève : Le Centre à la rescousse des crèches privées

Les institutions craignent de ne pouvoir caler les rémunérations sur les barèmes du public. Le Centre les soutient.

Depuis le 1er janvier 2021, les crèches privées doivent payer leurs employés au niveau de ceux des structures publiques, selon les barèmes édictés dans les usages de la petite enfance. Une obligation qui les met en grandes difficultés financières et leur fait craindre des fermetures en cascade, ont-elles témoigné dans les colonnes du «Temps». Le Centre (ex-PDC, ndlr) est venu à leur rescousse. Il va déposer une motion au Grand Conseil afin de lever cette obligation. Le texte demandera également que les autorités discutent avec les institutions non subventionnées afin d’édicter des usages propres au secteur privé. Cela permettrait de régler les conditions de travail générales des employés de crèches non subventionnées. Pour le Centre, il s’agit d’éviter à tout prix des faillites et la perte de places de crèche dans un canton déjà en pénurie.