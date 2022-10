Crise énergétique : Les crématoriums aussi appelés à contribuer à l’économie d’énergie

Winterthour prend des mesures et ferme une des deux installations à gaz destinée à la crémation des défunts. En Suisse romande aussi on est prêt à réagir.

Pour économiser du gaz, la ville a décidé d’adapter les procédures et les horaires de fonctionnement du crématorium du cimetière de Rosenberg. Celui-ci est l’une des installations les plus modernes de Suisse et possède deux lignes de fours chauffés au gaz. Désormais, seule un ligne sera utilisée. Cela réduit d’«environ un tiers de la consommation de gaz» de l’installation.

À Lausanne et à Genève, on utilise l’électricité

Sur le plan Suisse, l’Union suisse de crémation invite ses membres à suivre les recommandations de la Confédération pour les installations utilisant l’électricité. C’est notamment le cas des infrastructures à Lausanne et Genève. «Étant parmi les grands consommateurs d’électricité, nous avons des mesures prêtes à être activées en cas de besoin. Cela va d’aménagements d’horaires au renoncement à l’utilisation d’une partie des installations» indique Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal lausannois chargé de la sécurité et de l’économie. Des retards sur les crémations sont susceptibles d’être enregistrés précise le député. À noter que le temps d’attente pour une crémation est normalement compris entre 48 et 96 heures et peut être poussé à 120 heures.