Allemagne : Les crimes d’extrême droite ont pris l’ascenseur en 2020

L’extrême droite est un thème qui déchire l’Allemagne. Outre-Rhin, les crimes qui y sont liés ont connu, l’année dernière, une hausse de plus de 5 pour cent.

Ces crimes ont atteint, l’an dernier, le total de 23’604, soit une hausse de 5,7% sur un an, selon le ministre conservateur, et représentent à elles seules plus de la moitié des infractions à motivations politiques (44’692) perpétrées en Allemagne. Il s’agit du plus haut niveau jamais atteint depuis que des statistiques ont été mises en place en 2001.