Karin Keller-Sutter : «Les crises ne se succèdent pas, elles se superposent»

La conseillère fédérale ne croit pas à une fin rapide du conflit en Ukraine. Elle estime également que la Suisse devra faire face à d’autres gros défis dans les mois à venir.

La cheffe du Département fédéral de justice et police se prépare à un automne difficile.

La Russie a de nouveau largué une pluie de bombes sur les villes ukrainiennes ces derniers jours. Personne ne s’attend plus à ce que la guerre se termine rapidement, y compris la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), Karin Keller-Sutter.

Dans un entretien au «SonntagsBlick», la conseillère fédérale estime probable que les fronts se durcissent et que l’on assiste à une guerre d’usure dans l’est et le sud de l’Ukraine. Jusqu’à aujourd’hui, 58’391 personnes ayant fui la guerre en Ukraine ont obtenu le statut de protection S en Suisse. Actuellement, les demandes d’asile d’Ukrainiens sont en baisse. «Quelque 100 requêtes sont actuellement traitées par jour, contre 1800 il y a encore quelque temps. Mais il est toujours possible que cela augmente à nouveau», indique-t-elle.