Les crises n’ont pas entamé la générosité des Romands

Covid, guerre en Ukraine, coûts de l’énergie, inflation: les crises se succèdent depuis plus de deux ans et demi. Pourtant pas de quoi diminuer la solidarité de la population, semble-t-il.

Durant la pandémie, les organismes caritatifs n’ont en effet pas constaté de baisse, bien au contraire: la Croix-Rouge, qui n’a «jamais dû faire face à une diminution ces dernières années», a connu une hausse de 10% de ses donateurs. De son côté, le Centre social protestant (CSP) Genève relate une augmentation exceptionnelle de près de 40% des dons et d’un tiers du nombre de donateurs entre 2019 et 2020. Une tendance à attribuer au contexte et qui ne s’est pas poursuivie, note-t-il toutefois. Quant à la Chaîne du Bonheur, elle a collecté près de 45 millions pour la Suisse et plus de 15 millions pour des projets internationaux.