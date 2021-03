Depuis lundi, les magasins sont à nouveau ouverts et les jeunes, en particulier, ont davantage de liberté. D’autres assouplissements devraient suivre et, le 22 mars par exemple, l’obligation de bureau à domicile pourrait être abandonnée, les sports en salle pourraient être à nouveau autorisés et au moins les terrasses des restaurants pourraient être accessibles. Le Conseil fédéral devrait prendre sa décision le 19 mars. Toutefois cette prochaine étape sera subordonnée à quatre critères stricts dont, pour l’instant, un seul est atteint. Avant cela, la pression monte avec une déclaration adoptée mercredi au National qui demande de mettre le turbo quant à ces assouplissements.