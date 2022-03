Premières critiques de l'album de Stromae

Album de Stromae : Les critiques sur Twitter sont dithyrambiques

Stromae a lâché le 4 mars 2022 son tant attendu album «Multitude». Le public est bluffé.

«Mesdames et messieurs, Stromae est bel et bien le plus grand artiste de tous les temps», «Album de l’année. L’attente était méritée», «Totalement convaincu», «J’écoute en boucle. Fabuleux», «Album de fou», «Stromae est le plus grand artiste de la francophonie», «Son seul point faible, c’est qu’il est trop fort», «Il offre un sans-faute avec divers styles musicaux. Maestro is back», peut-on lire sur le réseau social. Des internautes ont également qualifié l’artiste, qu’on verra au Paléo le 24 juillet 2022 et à l’Arena à Genève les 27 et 28 avril 2023, de «génie»: «Il est le plus grand génie de la musique française et personne ne l’a effleuré depuis «Racine carrée», toujours bon de le souligner».