Élections en Bosnie : Les Croates bosniens dénoncent une «menace pour la paix»

Le chef politique des Croates bosniens a dénoncé la décision prise mercredi de convoquer des élections générales en Bosnie pour le 2 octobre, après l’échec d’une réforme électorale réclamée par sa communauté.

Le troisième membre de la présidence est élu dans l’entité serbe, la Republika Srpska. Ces deux entités autonomes sont unies par un gouvernement central, dans un système institutionnel complexe qui fonctionne mal. Depuis des mois, les partis politiques croates et bosniaques tentent de négocier une réforme électorale, sous la houlette de l’Union européenne et des États-Unis. Le dernier round de ces pourparlers a échoué en mars. Alors que les Croates réclament un mode permettant d’élire leur membre «légitime» de la présidence, les Bosniaques mettent en garde contre la solidification des divisions et de «l’apartheid» dans le pays.

«Une menace pour la paix»

Pour le chef politique des Croates bosniens, Dragan Covic, la décision de convoquer les élections sans la réforme préalable de la loi électorale est «une menace directe pour la paix et la stabilité politique en Bosnie». Dans une lettre adressée mercredi «à la communauté internationale», il affirme que «la parité et l’égalité des droits» des Croates bosniens et des Bosniaques étaient «la condition» de l’accord de paix et dénonce «la poursuite de la domination politique bosniaque sur le peuple constitutif croate».