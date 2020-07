Dans l’ombre du virus

Les Croates votent pour des législatives serrées

Les Croates votent dimanche pour confier le gouvernail à un nouveau gouvernement qui devra affronter les retombées économiques du coronavirus.

Stabilité ou changement?

Émigration massive

Une enquête publiée vendredi par Nova TV met les conservateurs et le centre gauche au coude à coude, avec respectivement 52 et 51 sièges. En troisième position, figure le «Mouvement patriotique» crédité de 18 sièges, suivi par le parti ultra-conservateur Most (pont) et Mozemo (On peut le faire!) une coalition réunissant les verts et des partis de gauche, avec neuf et six sièges.