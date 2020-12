Alors que reflue la deuxième vague de Covid-19 en Suisse romande, la Compagnie générale de navigation (CGN) a annoncé la reprise de ses activités de loisirs le 11 décembre. Les bateaux Vevey et Henry-Dunant ont vogué «avec des clients enchantés de prendre le large le temps d’une croisière». Pour la fin de l’année, la CGN entend étoffer son offre avec des «croisières de fête». Les 25 et 27 décembre, ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier, la compagnie proposera des parcours dans toutes les régions du lac avec des menus de fête à déguster à bord. L’offre promet «paysages hivernaux» et «ambiance lacustre».