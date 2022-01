Pandémie : Les croisiéristes se défendent de faire voguer des clusters flottants

Ces derniers jours, plusieurs navires ont été ramenés à quai après la découverte de cas de Covid à bord. Mais les compagnies avancent l’argument d’un taux de contamination très faible.

Des bateaux détournés, des passagers mis en isolement: le variant Omicron perturbe de nouveau le monde des croisières. Pour leur défense, les compagnies mettent en avant le faible nombre de passagers concernés, et affirment qu’il s’agit essentiellement de cas asymptomatiques.

Malgré les «bulles sanitaires» (vaccination obligatoire, tests multiples) mises en place par les compagnies sur leurs bateaux lors de la reprise des voyages au printemps 2021, à Hong Kong, une croisière du Spectrum of the Seas de la Royal Carribean a été forcée, mercredi, de rentrer au port prématurément à cause de neuf cas contacts sur 3700 passagers.