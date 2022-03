Val-d’Illiez (VS) – Les Crosets sont de nouveau reliés au monde

Fermée depuis dimanche à 20 heures , la route menant aux Crosets, dans le Chablais valaisan, est de nouveau ouverte depuis ce mardi à 17 heures. Le tronçon avait été coupé à la suite d’un éboulement qui s’était produit à environ 1 km de l’entrée du village, heureusement sans faire de blessé. Au total, quelque 40 m3 de morceaux de roche et de terre se sont déversés sur la chaussée.

Au-delà des travaux de déblaiement et de sécurisation, un projet de pose de filets de protection est en cours d’élaboration pour gérer le risque à plus long terme, sur une route fréquemment impactée par les caprices de la météo et les glissements de terrain.