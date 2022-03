Montreux (VD) - Les croyances de la famille, moteur du saut dans le vide? Trop tôt pour le dire 

Le port d'une cape verte par la mère et sa soeur, l’inscription évangéliste sur la porte, la ligne survivaliste et l'usage régulier d'encens dans l'appartement sont autant d’éléments qui questionnent. Néanmoins insuffisants pour affirmer avec certitude l’appartenance à un courant religieux en particulier, souligne le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC).

Croyances nourries via internet

La police vaudoise évoque de son côté une famille «très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes». Le tout lié à des croyances apocalyptiques? «C'est possible, mais le champ du complotisme est très vaste, remarque Manéli Farahmand, et se décline particulièrement en ligne. La famille étant repliée sur elle-même, et avec peu de sociabilité, cela pourrait indiquer qu’elle nourrissait ses croyances via internet».