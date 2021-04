Finances : Les cryptomonnaies, un marché à 2000 milliards de dollars

En plein essor, le marché continue sa croissance exponentielle cette année et intéresse toujours plus de grands noms dans les milieux boursiers. Retour sur un secteur créé il y a 12 ans.

L’ensemble du marché des cryptomonnaies atteignait une taille de plus de 2000 milliards de dollars, selon le site spécialisé Coinmarketcap, qui recense plus de 9000 différentes cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies poursuit sa croissance exponentielle en 2021: avec une taille vertigineuse de 2000 milliards de dollars, il intéresse de plus en plus de grands noms à Wall Street. Alors que l’une des plus grandes plateformes d’échanges, Coinbase, prépare son introduction en Bourse mercredi aux Etats-Unis, retour sur un secteur créé de toute pièce dans les 12 dernières années.