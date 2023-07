Le bitcoin est de l’or numérique selon BlackRock

Larry Fink, patron de BlackRock, s’exprime lors d’une interview à New York City, États-Unis, le 14 avril 2023.

Dans un entretien accordé mercredi soir à Fox Business, Larry Fink a déclaré que le bitcoin est un actif international qui peut représenter une alternative à l’or et à d’autres monnaies nationales. «Nous essayons de démocratiser les cryptomonnaies en les rendant beaucoup moins chères pour les investisseurs», a expliqué le patron de BlackRock. «Nous pensons que si nous parvenons à créer davantage de jetons pour les actifs et les titres, c’est ce qu’est le bitcoin, cela pourrait révolutionner à nouveau la finance», a encore ajouté le patron du plus grand gestionnaire d’actifs au monde.