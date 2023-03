Cuba: Les Cubains ont voté pour renouveler leur Assemblée nationale

Vote «pour tous»

«J’ai voté pour tous, car malgré les besoins, les difficultés que peut avoir ce pays, je ne conçois pas de donner mon vote», en m’abstenant, «à ceux qui veulent nous écraser, nous piétiner, aux Yankees!» a déclaré à l’AFP dans un bureau de vote de La Havane, Carlos Diego Herrera, 54 ans, en référence aux États-Unis qui imposent un embargo à l’île depuis 1962. Parmi les 470 candidats, désignés par des commissions parlementaires et municipales, figurent notamment le président et Premier secrétaire du PCC, Miguel Diaz-Canel, 62 ans, et l’ex-dirigeant Raul Castro, 91 ans.

Participation en baisse

«Mathématique électorale»

Ce scrutin législatif intervient au moment où Cuba traverse sa pire crise économique depuis 30 ans, avec une inflation galopante et une vague migratoire sans précédent, sous l’effet conjugué des conséquences de la pandémie, du renforcement des sanctions américaines et des faiblesses économiques du pays. Privée de candidats, l’opposition avait appelé à l’abstention sur les réseaux sociaux.

Il a ensuite indiqué que sa maison et celle d’une autre militante «étaient assiégées» par la sécurité de l’État, alors qu’ils souhaitaient assister au dépouillement dans des bureaux de vote. Au second semestre, Miguel Diaz-Canel, premier président à diriger le pays après les années de pouvoir des frères Fidel et Raul Castro, devrait être candidat à sa réélection devant les députés pour un second et dernier mandat.