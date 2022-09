Référendum : Les Cubains votent sur le mariage gay et la gestation pour autrui

Plus de huit millions de Cubains sont appelés à répondre par oui ou par non au référendum.

Une seule question

Les quelque 24’000 bureaux de vote ont ouvert à 07H00 locales (13h en Suisse) et doivent fermer à 18H00 (minuit en Suisse). Plus de huit millions de Cubains sont appelés à répondre par oui ou par non à une seule question: «Etes-vous d’accord avec le Code des familles ?» lors de ce scrutin volontaire et à bulletin secret. Parmi eux, le président Miguel Diaz-Canel s’est rendu tôt avec son épouse dans un bureau de vote de l’ouest de La Havane. Le Code de la famille «est une loi juste, nécessaire, actualisée et moderne qui donne des droits et des garanties à tous», a déclaré le chef de l’Etat.