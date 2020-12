Les stars et influenceuses mode l’ont bien compris, et associent leurs cuissardes avec un manteau long, comme Ashley Benson.

D’autres, comme l’influenceuse luxembourgeoise Dalva Teixeira, préfèrent associer les bottes avec une veste courte en fausse fourrure, et des couleurs plus douces comme la lavande.

La chanteuse Dua Lipa, elle, a choisi les gros bijoux en or et une minirobe en filet et en dentelle, pour un look plus flashy.