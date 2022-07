Neuchâtel : Les cyanobactéries présentes aussi dans les cours d’eau et les étangs

Les «algues bleues» ne se répandraient pas seulement sur les lacs, où déjà trois chiens sont morts cet été, mais partout là où l’eau n’est pas trop profonde et avec peu de courant.

L’Areuse est une rivière qui prend sa source sur la commune de Saint-Sulpice, en Savoie (F), et qui se jette dans le lac de Neuchâtel, à Boudry.

Ces «algues bleues» (aussi appelées ainsi en raison des amas vert-bleu qu’elles forment, bien que ne faisant pas partie de la famille des algues), sont naturellement présentes en profondeur et remontent à la surface de l’eau avec les fortes chaleurs. Les conditions de leur apparition sont donc actuellement réunies, avec la canicule ayant frappé la Suisse romande.

Panneau de signalisation

Mais les cyanobactéries ne sont pas seulement présentes dans les lacs. Elles peuplent aussi les rivières et les étangs, selon Yann Berger, chimiste auprès des cantons de Neuchâtel et du Jura, interrogé par «Arc Info». En fait, elles se répandent partout là où l’eau est peu profonde et le courant faible, explique l’homme de science.