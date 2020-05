Coronavirus

Les cyberattaques ont été dopées par la pandémie

Début avril, les actes graves de piratage informatique étaient en hausse de 1700% par rapport à début janvier.

Toutes les couches de la population

Ces attaques peuvent cibler n’importe qui: «Il n’y a plus de réel profil type de victime, explique Patrick Ghion. Les cybercriminels touchent toutes les couches de la population et des entreprises.» Les pirates informatiques ne sont plus des individus isolés avec des connaissances informatiques, mais «de véritables réseaux dématérialisés unissant leurs forces dans un but de profit».