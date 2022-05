Cybercriminalité : Les cyberincidents ont doublé l’an dernier en Suisse

Les tentatives d’escroquerie, la fake sextorsion, les courriels de menace, le phishing ou encore logiciels malveillants ont fortement augmenté.

En 2021, le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) a enregistré 21’714 annonces, soit presque le double de celles enregistrées en 2020 (10’833). Cette forte augmentation peut s’expliquer par l’introduction du nouveau formulaire d’annonce fin 2020, plus simple et mieux mis en évidence sur la page d’accueil, explique le NCSC dans un rapport publié jeudi.

Mais la recrudescence de certains phénomènes a également contribué à cette hausse, souligne-t-il. Comme en 2020, les tentatives d’escroquerie ont été les incidents le plus souvent signalés l’année dernière (plus de 11’300 au total). La «fake sextorsion» a dominé au premier semestre et plusieurs vagues ont été observées. Mais les annonces ont ensuite baissé au second semestre.