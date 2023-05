Tour d’Italie: Les cyclistes ne pourront pas franchir le col du Grand-Saint-Bernard

La 13e étape du Tour d’Italie, qui va se dérouler entre Borgofranco d’Ivrea et Crans-Montana, devait initialement compter un dénivelé de plus de 5000 mètres. Elle sera amputée d’environ 500 mètres d’ascension, ajoute le quotidien valaisan. Malgré d’importants travaux de déneigement, il n’a pas été possible de rendre la «Cima Coppi» accessible. Les importantes chutes de neige de ces dernières semaines ont réduit à néant les espoirs des organisateurs. D’autant plus que de l’or blanc est encore attendu sur les cimes ces prochains jours.