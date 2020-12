Lausanne : Les cyclistes pourront tourner à droite au feu rouge

Près de 90 panneaux autorisant les cyclistes à obliquer à droite au feu rouge seront installés courant janvier dans la capitale vaudoise. Cette nouvelle mesure a notamment pour but d’améliorer la fluidité du trafic automobile.

Près de 90 carrefours à feux concernés

À Lausanne, ces nouveaux panneaux de signalisation seront déployés sur le domaine public courant janvier 2021. Au total, 86 tourner-à-droite sur la base d’une étude de faisabilité et après consultation menée auprès de la Police de Lausanne et des Transport publics lausannois (tl) seront ouverts, annonce la Municipalité.

Celle-ci a procédé à une analyse des carrefours à feux lausannois les plus pertinents. «Ces autorisations, qui facilitent la vie des cyclistes et la fluidité du trafic automobile, ne sont déployées qu’après avoir pris en considération la sécurité de tous les usagers et usagères de la route», souligne Florence Germond, municipale de la mobilité et des finances, citée dans un communiqué.