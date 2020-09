Hockey sur glace : Les Dallas Stars font parler leur réalisme

La franchise texane mène désormais 3-1 dans la finale de Conférence Ouest qui l’oppose aux Vegas Golden Knights.

Les Dallas Stars ne sont plus qu’à une victoire de la finale des play-off de NHL: ils mènent 3-1 dans leur série face aux Vegas Golden Knights, qu’ils ont battu 2-1 en se montrant une fois de plus très réalistes, samedi à Edmonton.

Ce sont pourtant les Golden Knights qui ont ouvert le score au 2e tiers-temps, avec un but d’Alec Martinez, profitant d’un avantage numérique.

La joie fut de courte durée: Joe Pavelski, quelque peu chanceux sur son tir dévié par une crosse adversaire, a égalisé moins de quatre minutes plus tard. C’était seulement le septième tir des Stars à mi-match.

Relancé, Dallas a accentué la pression et a encore fait craquer Las Vegas à 59 secondes de la fin du deuxième tiers-temps, par l’intermédiaire Jamie Benn. Son septième but des play-off.

Lundi aura lieu le match No 5. Las Vegas est dans l’obligation de le gagner, sans quoi Dallas disputera la 3e finale de Stanley Cup de son histoire (sacre en 1999, défaite en 2000). Ce dimanche, Tampa Bay et New York joueront leur quatrième match à l’Est. Le Lightning mène 2 à 1.