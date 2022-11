Politique : Les Danois votent lors de législatives à l’issue incertaine

Les Danois se rendaient aux urnes mardi pour des législatives à suspense où le maintien de la Première ministre sociale-démocrate sortante Mette Frederiksen, face à un bloc regroupant la droite et l’extrême droite, pourrait dépendre d’un outsider centriste. «Cette élection pourrait être très serrée et il y a un risque de gouvernement «bleu» de droite», a dit la cheffe du gouvernement après avoir voté en début de matinée en banlieue de Copenhague.

Dans ce pays nordique de 5,9 millions d’habitants, la campagne continue jusqu’au dernier moment et la fermeture des bureaux à 20 heures. À Copenhague, les électeurs faisaient la queue pour pouvoir élire leurs députés. «J’ai voté pour le climat et la psychiatrie, mais principalement pour le climat», a expliqué Lone Kiitgaard, une électrice de 46 ans à la sortie d’un bureau de vote du centre de la capitale danoise.

Jaloux de sa prospérité et de sa cohésion, le Danemark est un champion de la rigueur migratoire depuis plus de 20 ans, quel que soit le bloc au pouvoir. Apôtre d’une politique «zéro réfugié», le gouvernement social-démocrate sortant a travaillé à la mise en place au Rwanda d’un centre de gestion des demandeurs d’asile.

Depuis la fin des années 1990, l’extrême droite a une influence importante sur la politique danoise. Pour ce scrutin, trois formations populistes se disputent les voix des électeurs et rassemblent environ 15% des intentions de vote. Le parti du Peuple danois, le plus établi d’entre eux, est toutefois en perte de vitesse par rapport aux deux autres et devrait connaître son plus mauvais résultat.