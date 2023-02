Genève : Les «dark kitchens» prennent leurs quartiers en Ville

Pour beaucoup, se faire livrer un repas en trois clics est devenu une habitude. Favorisé par la pandémie, l’essor de ce mode de consommation fait émerger une nouvelle stratégie commerciale: les «dark kitchens». Il s’agit d’arcades, souvent peu visibles ou du moins discrètes, dédiées exclusivement à la production et la livraison de repas, notamment au travers de plateformes numériques. Un lieu où sont mijotés, parfois au même endroit et occasionnellement par un même cuisiner, de la cuisine italienne, coréenne ou encore du poulet frit, comme le souligne « Le Courrier ».

Oui mais voilà: même si ces espaces répondent à une réelle demande économique, elles ne correspondent pas forcément à l’affectation prévue par le Plan d’utilisation du sol en vigueur à Genève. Ce dernier a pour but de maintenir des lieux d’accueil et d’animation en centre-ville, des caractéristiques que ne remplissent pas les «dark kitchens» lorsqu’elles ne proposent pas de consommation sur place. Les changements d’affectation doivent faire l’objet d’une autorisation de la Municipalité. Par année, celle-ci en traite environ 1500, et constate seulement quatre ou cinq infractions. Il y a cependant peu de contrôles sur le terrain.