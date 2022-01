Plaisir : Les dauphins femelles sont capables de stimuler leur clitoris

Une étude démontre que les dauphins femelles possèdent un clitoris qui pourrait jouer un rôle important dans la stimulation sexuelle.

Outre les primates, les dauphins sont l’une des principales espèces utilisant le sexe pour créer et maintenir un lien social.

Les scientifiques le savaient déjà, les dauphins s’accouplent aussi pour le plaisir. Une nouvelle étude montre que les femelles possèdent un clitoris fait de tissus érectiles et agissant comme un centre névralgique qui pourrait jouer un rôle important dans la stimulation sexuelle.

Patricia Brennan, spécialiste de l’appareil génital animal et autrice principale de cette étude parue dans la revue Current Biology, estime que la science a longtemps négligé l’étude de la sexualité des animaux, en particulier des femelles. «C’est pourtant très important pour comprendre notre évolution et cela pourrait nous apprendre des choses sur notre propre sexualité», affirme à l’AFP cette enseignante à l’université américaine Mount Holyoke.

Outre les primates, les dauphins sont l’une des principales espèces utilisant le sexe pour créer et maintenir un lien social. Ils ont des relations sexuelles – y compris entre femelles et entre mâles – toute l’année, et le clitoris des femelles est placé de telle sorte qu’il peut être stimulé pendant l’acte.