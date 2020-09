Et le jeune artiste semble assez fier de son coup de com’. Au début du clip, il reprend un extrait d’un reportage réalisé à la suite de la diffusion des images sur les réseaux sociaux. A la fin, le rappeur remercie ironiquement les médias et précise que les armes et sachets de produits stupéfiants étaient factices. Un connaisseur des quartiers de Grenoble estime pourtant dans le Dauphiné Libéré qu’il n’est «pas exclu que ces vidéos aient été une commande des dealers (…) et que, voyant l’ampleur que cette affaire prenait, elles aient été ensuite reprises, avec leur autorisation, dans ce clip pour faire baisser la pression».