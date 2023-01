Procès des attentats de Bruxelles : Les débats à nouveau perturbés: «La situation est intenable»

Un mois pour interjeter appel

Le jihadiste français a refusé de s’exécuter et n’a donc pas été amené au Palais de justice. Même scénario pour deux coaccusés détenus; Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi, ont déploré leurs avocats. Mohamed Abrini était présent mardi, mais son avocate a assuré également que la procédure des fouilles n’avait pas été modifiée. Me Laura Pinilla a dénoncé une «violation des droits» de son client et menacé de quitter le procès. «La situation est intenable» a lâché Me Jonathan De Taye, qui défend El Haddad Asufi.