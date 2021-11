Genève – Les déboires du Baroque mettent la Ville en difficulté

Que le Baroque, night-club branché et friqué du bout du lac, ait été choisi cet été par la Ville de Genève pour animer jusqu’en 2024 les anciennes halles des TPG de la Pointe de la Jonction, un site revendiqué de longue date par le milieu associatif, ressemblait déjà au mariage de la carpe et du lapin. Mais un événement judiciaire inattendu vient de mettre un premier et précoce coup de canif dans cette union. Le procès de l’ex-comptable du dancing, jugé lundi et mardi par le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, a en effet planté une sacrée épine dans le pied de la Municipalité.