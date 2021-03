Les fêtes illégales se sont multipliées ces dernières semaines dans plusieurs villes de Suisse. Selon un expert en prévention, la situation va s’aggraver et avoir des conséquences à long terme.

À Saint-Gall, ce week-end, près de deux cents jeunes se sont réunis en ville. Certains ont ensuite renversé du mobilier urbain. Lecteur reporter

Au cours des dernières semaines, une augmentation d’événements et rassemblements illégaux a été constatée un peu partout en Suisse. Parmi les personnes présentes, de nombreux jeunes qui en ont assez de ne plus faire de rencontres en dehors du cercle familial. Pour eux, ces pratiques sont aussi importantes que manger et boire. Face à ce manque de contacts, les comportements agressifs se multiplient, les jeunes aimant tester les limites.

Pour Roman Niedermann, de l’Institut suisse pour la prévention de la violence, il n’est pas surprenant que, quand la police réagit par la violence, les jeunes reproduisent ce comportement. Il recommande une approche de désescalade et du pragmatisme dans la réaction de l’autorité. Actuellement, les mesures contre le coronavirus sont mises en avant et les demandes sociales sont largement négligées.

Une situation qui va empirer

Le spécialiste craint un impact à long terme de cette situation. Actuellement, les jeunes ont des difficultés financières parce qu’ils ne trouvent plus d’emplois, que les études à distance ne sont pas passionnantes et qu’ils ne peuvent plus rencontrer d’amis. Tous ces facteurs entraînent une multiplication des problèmes.

Par exemple, lorsqu’une personne se fait arrêter par la police dans cette période trouble, cela peut ruiner ses chances de trouver un emploi si les faits reprochés sont inscrits au casier judiciaire. De plus, des problèmes psychologiques peuvent conduire à des difficultés lors des examens ou la recherche d’une place d’apprentissage.