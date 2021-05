Espace : Les débris de la fusée chinoise retombent dans l’océan Indien

La majorité du segment de la fusée qui est retombée dimanche matin dans l’océan Indien, près des Maldives, s’est désintégrée et a été détruit en rentrant dans l’atmosphère.

C’est le premier étage de la fusée porteuse Longue-Marche 5B, le plus puissant et imposant lanceur chinois, qui est retombé sur Terre.

«Selon le suivi et l’analyse, à 10h24 (04h24, heure suisse) le 9 mai 2021, le premier étage de la fusée porteuse Longue-Marche 5B est rentrée dans l’atmosphère», a déclaré le Bureau chinois d’ingénierie spatiale habitée dans un communiqué, fournissant les coordonnées d’un point se situant dans l’océan Indien près des Maldives et ajoutant que la majorité de ce segment s’est désintégrée et a été détruit en rentrant dans l’atmosphère. Les autorités chinoises avaient affirmé que le retour incontrôlé du segment de la fusée Longue Marche-5B, qui avait placé le 29 avril sur orbite le premier module de sa station spatiale, présentait peu de risques.