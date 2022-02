Suisse – Les décès liés au Covid-19 sont plus fréquents chez les étrangers

«Le Covid-19 est un virus de classe»

Matthias Egger, ex-chef de la Taskforce et président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse (FNS), a étudié le lien entre statut socio-économique et risque d’être atteint du Covid-19, rapporte le «SonntagsBlick». Son constat: c’est «un virus de classe», car les personnes pauvres y sont beaucoup plus exposées. Ainsi, parmi les 10% des plus pauvres vivant en Suisse, deux fois plus de personnes infectées que parmi les 10% les plus riches ont dû être traitées aux soins intensifs. Les différences sont tout aussi nettes en matière de décès et d’infections. «Notre étude a pu clairement montrer que les personnes défavorisées du point de vue socio-économique sont plus souvent et plus violemment touchées par le Covid-19 et en meurent donc plus souvent», note Matthias Egger.