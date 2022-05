Châtel-Saint-Denis (FR) : Les déchets enfouis émettent trop de méthane: les travaux ont débuté

Des forages et des tests ont commencé à être réalisés sur le site du dépôt d’En Craux. En 2019, des émanations de gaz avaient alerté les autorités.

Ce mercredi ont débuté des travaux qui doivent minimiser le risque et, par la même occasion, réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre. «Une première étape de travaux a débuté avec la réalisation de 9 forages, de tests de soutirage de gaz ainsi que d’analyses de matériaux et de gaz. Les forages seront complétés d’ici 2023 si nécessaire, suite à l’obtention des résultats de la première étape, et seront reliés à une installation de pompage et de traitement des gaz de la décharge», communique l’État de Fribourg.