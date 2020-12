Climat et économie : Les déchets européens, manne économique et plaie environnementale

Une quantité non négligeable de déchets envoyés d’Europe finissent brûlés dans des décharges illégales en Turquie. Mais l’industrie du recyclage y est également en plein essor.

Des emballages du géant français du surgelé Picard et des sachets de la chaîne de supermarchés britannique Sainsbury’s: des déchets plastiques venus des quatre coins de l’Europe s’amoncellent dans le sud de la Turquie, posant un défi environnemental majeur.

Mais à quel prix ? Alors que cette tendance devrait encore se renforcer avec l’explosion de l’utilisation du plastique dans le monde en pleine pandémie de nouveau coronavirus, les préoccupations sanitaires et environnementales sont de plus en plus fortes en Turquie.