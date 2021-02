Le Recycling-Paradies à Spreitenbach fonctionne à plein régime.

Depuis la deuxième vague de semi-confinement, la population suisse produit davantage de déchets. En cause, le changement de comportement des consommateurs. En effet, comme les bars et les restaurants sont fermés, on consomme davantage chez soi. Et par conséquent on produit davantage de déchets. Qu’il s’agisse de verre, de canettes ou de boîtes de conserve, la population se débarrasse de davantage de déchets.

Petra Düsel, une mère de famille que «20 Minuten» a rencontrée dans un point de collecte de verre usagé, se confie: «Nous sommes une famille de quatre personnes. J’ai remarqué que j’achète davantage de produits alimentaires et donc j’ai davantage de déchets. Il m’arrive plus souvent de boire un verre de vin le soir. Du coup j’ai aussi davantage de bouteilles à jeter.» Elle ajoute: «Ce sont surtout le nombre de déchets plastiques et les boîtes de conserve qui ont augmenté.»

Hausse d’un cinquième

Un regard sur les statistiques de Bâle-Ville, par exemple, suffit à corroborer ce sentiment. La collecte du verre et de l’alu dans les points de recyclage a augmenté massivement. «Entre mars et décembre 2020, la quantité de déchets en verre a bondi de 19%. Et c’est même 28% pour l’alu et le fer blanc», explique Dominik Egli, directeur de la voirie de la cité rhénane. Son constat est sans appel: «On produit davantage de déchets en restant chez soi qu’en allant au resto.»

Au Recycling-Paradies à Spreitenbach (AG), c’est le rush. Depuis le début de l’année, les gens se débarrassent non seulement d’une quantité croissante de verre ou d’alu, mais également d’objets encombrants. «Certaines personnes viennent avec des remorques pour jeter des matelas et des lits», explique Karin Bertschi, directrice générale de Recycling-Paradies. Le recyclage du papier augmente lui aussi dans ces déchetteries, à cause du boom du home office.

Pas de hausse significative à Fribourg et en Valais