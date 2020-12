Session d’hiver : Les décisions des Chambres fédérales en bref

Abus dans le sport, vignette électronique, signatures électroniques, Écoles polytechniques fédérales, droit des successions… Retrouvez les principales décisions du National et du Conseil des États.

Centre d’aide pour les abus dans le sport

La vignette électronique, c’est pour 2022

Numéro AVS pour identifier un individu

Le droit de recours des EPF divise

Sexe des mineurs: toujours des divisions

Le Conseil des États a maintenu jeudi, par 26 voix contre 18 et contre l’avis de sa commission, la limite d’âge minimum pour permettre aux mineurs de changer de sexe. Seuls les plus de 16 ans y seront autorisés sans le consentement de leur parent. La fronde est venue du camp bourgeois.

Toujours pas d’accord sur le droit des successions

Déclaration d’impôt électronique sans signature

Le Conseil des É tats a approuvé jeudi à l’unanimité un projet qui permettra aux Suisses de ne plus signer une déclaration d’impôt électronique. Les entreprises n’auront ainsi plus non plus besoin de présenter davantage de documents par voie électronique. Ce sera à l’administration de s’assurer de l’intégrité des données transmises et de l’identité des contribuables. Les sénateurs ont en revanche refusé quelques modifications apportées par le National. Le projet retourne à la Chambre du peuple.