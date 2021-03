Suisse: En direct de la session de printemps des Chambres

Le président du Conseil national, Andreas Aebi (UDC/BE, a ouvert la session de printemps en rappelant que l'année qui s'est écoulée a été difficile: "La pandémie a été un compagnon constant pour nous tous, elle a dominé notre travail et façonné le débat politique. Le Conseil fédéral, le Parlement et les cantons ont été guidés dans toutes leurs décisions en gérant la crise au mieux de leurs connaissances et de leurs convictions". Il a constaté que l'atmosphère sociale était devenue de plus en plus "agressive et intransigeante". Il a appelé les parlementaires à ne pas jeter de l'huile sur le feu.