Session parlementaire d’hiver : Les décisions du Conseil national en bref

Tour d’horizon des autres décisions prises à ce jour par la chambre basse lors de la session parlementaire en cours. Commencée le 30 novembre, cette session prendra fin le 18 décembre.

LOI COVID-19: il a maintenu plusieurs divergences sur certaines conditions d’octroi des aides pour les cas de rigueur ou pour les clubs sportifs dans le cadre de la révision de la loi Covid-19. Il ne veut notamment pas que la part des coûts fixes non couverte des entreprises bénéficiant de ces aides soit prise en compte. Et les différentes aides ne devraient pas se recouper. La balle est dans le camp du Conseil des États.

JUSTICE: il a rejeté par 112 voix contre 67 une motion de Jean-Luc Addor (UDC/VS) demandant que les avocats commis d’office puissent se faire payer leurs factures intermédiaires dans les causes de longue durée. Le traitement de certaines causes peut s’étaler sur des années et ces avocats n’ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement, a souligné le Valaisan. La ministre de la justice Karin Keller-Sutter a souligné que les cantons et la Confédération ont déjà des compétences réglementaires dans le domaine de la rémunération du défenseur d’office.