Berne ne prend pas en compte la jeunesse

«Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les jeunes qui sont l'avenir de notre pays et parmi eux les étudiant·e·s, une proportion importante de la jeunesse, sont laissé·e·s pour compte dans les dernières décisions de votre Conseil», écrivent-elles. Dans un communiqué vendredi, elles rappellent que l’isolement social et la précarité financière dans lesquels les universitaires ont été plongés en raison des mesures de lutte anti-covid sont toujours d’actualité. La détresse estudiantine doit être prise en compte dans les décisions politiques, ce qui n’est pas le cas actuellement, estiment les associations.

Des décisions qui vont à l’encontre de la santé globale

Celles-ci remettent également en question le bien-fondé des décisions du Conseil fédéral. «Garantir la santé physique des Suissesses et des Suisses est l’un de vos devoirs (le Conseil fédéral), nous le comprenons, nous le valorisons. Cependant, au fil des mois, il nous semble que les décisions prises vont à l'encontre de la santé globale - notamment le bien-être psychique - d'une partie importante de la population, dont les jeunes. Nous vous demandons instamment de prendre en compte la situation des personnes qui constitueront la population active de demain.»

Ainsi, l’association des étudiants en droit, en lettres, en médecine, en psychologie, la Conférence Universitaire des associations d’étudiants et le GSEM Committee demandent qu’une personne soit nommée dans les diverses task forces mises en place pour lutter contre la pandémie afin de représenter la communauté estudiantine et ses intérêts. Ils attendent aussi «des mesures supplémentaires garantissant la qualité de nos formations et un retour en présentiel de l’enseignement».