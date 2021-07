Etats-Unis : Le Congrès fait un pas vers les secrets fiscaux de Trump

La justice américaine a tranché, l’ancien président américain devra se montrer transparent sur ses données fiscales, ce qu’il a toujours refusé de faire.

Pour tenter d’en savoir plus, trois commissions de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avaient demandé en 2019 au cabinet comptable Mazars, mais aussi aux banques Deutsche Bank et Capital One, toute une série de documents financiers portant sur les affaires de Donald Trump entre 2010 et 2018, et sur celles de ses proches. La commission des «Voies et Moyens», sur laquelle porte le mémorandum du ministère, réclame plus spécifiquement six ans de déclarations d’impôts précédant son entrée à la maison Blanche, dans le cadre de son pouvoir d’audit des services fiscaux.