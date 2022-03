Une robe à décolleté inversé du créateur LaQuan Smith, présentée le 14 février à la Fashion Week à New York. AFP

tapis rouges : Les décolletés soulignent la poitrine sans la montrer

Sur les podiums et les tapis rouges, les décolletés qui mettent en valeur l’espace entre et sous les seins sont partout. La preuve avec Emma Watson et Selena Gomez.