Élections communales : Les déconvenues du PDC aiguisent les appétits en Valais

En perte de vitesse lors des fédérales de 2019 et secoué par les affaires des constructions illicites à Verbier, le PDC devra croiser le fer pour maintenir ses positions lors des élections communales valaisannes.

Le premier tour des élections communales en Valais se déroulera le 18 octobre. KEYSTONE

Ralentie à ses débuts par le Covid-19, la campagne des élections communales est bel et bien lancée en Valais. Principaux enjeux à trois semaines du scrutin: les communes chahutées par des affaires, l’accession des femmes et l’évolution des Verts.

Le premier tour des élections se déroulera le 18 octobre. Le PDC, majoritaire avec 44% des voix lors des communales de 2016, espère au minimum maintenir ses positions: des élus dans pratiquement toutes les communes valaisannes et la présidence dans plus de la moitié d’entre elles.

L’érosion du parti constatée lors des fédérales de 2019 (-10 points) n’inquiète pas Joachim Rausis, président du Parti démocrate chrétien du Valais romand (PDCVr): «Les élections communales bénéficient d’un ancrage local et d’un important travail effectué sur le terrain. Je pense que nous retrouverons les chiffres d’il y a quatre ans».

Batailles à Bagnes et Collombey

Le PDC devra cependant croiser le fer à Bagnes et à Collombey-Muraz où il détient pour l’heure la majorité des sièges. La première commune est empêtrée depuis 2015 dans des affaires de constructions illicites à Verbier, la seconde pâtit des accusations de harcèlement sexuel à l’encontre de son président et ancien conseiller national Yannick Buttet qui renonce d’ailleurs à briguer un nouveau mandat.

«À Bagnes, nous avons une très bonne liste et nous espérons que la population fera la part des choses entre les affaires et le travail effectif de nos élus», relève Joachim Rausis. Quoi qu’il en soit, les déconvenues du parti majoritaire aiguisent les appétits à gauche comme à droite.

Dix-sept candidats convoitent un siège dans la nouvelle commune Val de Bagnes, née de la fusion de Bagnes et Vollèges. La moitié d’entre eux proviennent de Vollèges qui compte pourtant quatre fois moins d’habitants (2000). Cela fait grincer certaines dents, mais pas celles du PLR: la commune fusionnée a besoin d’élus «expérimentés qui n’ont pas été épinglés dans des affaires et avec un regard neuf», estime son président Florian Piasanta, qui ne cache pas que son parti a là «un joli coup à jouer».

La gauche et le centre, via une liste plurielle, et l’UDC sont eux aussi sur les rangs pour défendre leurs acquis. «Le PDC va perdre des plumes, la population en a marre des affaires», assure Barbara Lanthemann, présidente du parti socialiste du Valais romand.

Mais le PDC ne lâchera rien: pour Val de Bagnes, il présente 5 candidats pour 9 sièges et compte «assumer ses responsabilités». À Collombey-Muraz, la concurrence sera rude entre le PDC, le PLR et l’UDC, qui convoitent tous deux un deuxième siège, et les Verts et les socialistes qui partiront sur des listes séparées. Soit au total une quinzaine de candidats, dont six femmes, pour sept places.

Où sont les femmes?

Les femmes justement sont un enjeu important dans ces élections qui devraient donner le ton des cantonales de mars 2021. Sur les actuelles 126 communes du canton, seules douze sont pour l’heure dirigées par des femmes tous partis confondus (7 dans le Valais romand, 5 dans le Haut-Valais).

Tous les partis soulignent la difficulté de trouver des candidats en raison de l’augmentation de la charge de travail, de la complexité des dossiers et de l’exposition médiatique. Mais dénicher des candidates semble encore moins aisé.

«Il est plus facile d’en trouver dans les villes que dans les villages. Elles renoncent à se présenter souvent en raison de la charge familiale et professionnelle» constate Florian Piasenta. «Elles pensent parfois ne pas être capables de siéger dans un exécutif», déplore Kevin Pellouchoud, chef de campagne de l’UDC du Valais romand qui estime toutefois que «la politique doit se concevoir au-delà des genres».

Les socialistes et les Verts évoquent les mêmes difficultés à trouver des femmes, mais sont les seuls à parvenir à la parité, voire à une majorité de candidates sur leurs listes. «La représentation paritaire des genres – au moins 40% – est inscrite dans nos statuts. C’est une bonne chose et cela fonctionne», assure Barbara Lanthemann.

Les Verts sont «un parti de femmes», affirme son président Jean-Pascal Fournier. «Sur le plan fédéral, elles occupent des postes clés depuis longtemps et sont des modèles qui encouragent d’autres femmes à s’engager», note-t-il. Avant de souligner que «dans tous les cas, promouvoir des femmes au sein d’un parti ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un processus et une systématique».

Vague verte sous surveillance

Les Verts, qui ont réussi à constituer un groupe au Grand Conseil en 2016, à la Constituante en 2018 et à rafler un siège au National en 2019 seront très observés par tous les autres partis durant cette élection. «Pour l’heure, nous avons une élue au conseil municipal de Sion; notre objectif est de conquérir d’autres exécutifs urbains et de nous implanter dans des communes de montagne où nous avons eu de bons scores», précise Jean-Pascal Fournier.

Le parti devra batailler avec l’UDC, présent à Monthey, Sion, Brigue et Naters, qui espère élargir sa représentation dans les villes et croit en ses chances: «Contrairement aux fédérales, la personnalité et l’implantation locale sont plus importantes pour les communales que l’étiquette politique», assure Kevin Pellouchoud.

Le PDC et le PLR semblent prendre avec philosophie une éventuelle percée verte synonyme de «pluralité». Au PS, on espère que si percée il y a, elle ne se fera pas au détriment de ses élus.