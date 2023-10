Les défenseurs des consommateurs critiquent les domaines skiables

Les défenseurs des consommateurs estiment que les prix sont choisis arbitrairement (photo d’illustration). VQH – Chantal Dervey

L’hiver approche à grands pas et avec lui les journées à dévaler les pistes. Pour cette saison, certains domaines skiables proposent des formules dites «dynamiques»: le prix est influencé par la météo, ainsi que par la demande du jour et de la semaine. L’offre sera une première pour quelques stations, à l’instar de Motta Naluns à Scuol (GR) et d’Adelboden-Lenk (BE), mais elle existe déjà à Crans-Montana (VS) et à Gstaad (BE).

Pas de limite supérieure

Cependant, certains exploitants ne fixent pas de limite supérieure. C’est notamment le cas dans le domaine de Laax: en haute saison, avec une forte demande et un soleil radieux, le prix atteint des sommets vertigineux. Une démarche qui inquiète les défenseurs des consommateurs alémaniques et les surveillants des prix: «Cette offre est un inconvénient majeur pour les clients», souligne Sara Stalder, responsable de la protection des consommateurs. Et de poursuivre: «Les prix pourraient augmenter facilement et de manière inaperçue, il y a un manque total de transparence.» Selon des tests effectués par l’experte et son équipe, les facteurs tels que la météo et la demande n’influençaient que très peu sur le coût final pour les clients: «Le prix semble être choisi de manière arbitraire.»

Une conclusion que l’exploitant de Laax conteste: «Le modèle de tarification dynamique fonctionne sur la base d’un algorithme.» Et de poursuivre: «Les prix actuels pour toute la saison d’hiver sont toujours visibles dans la billetterie en ligne et dans l’application. Les clients peuvent à tout moment consulter de plus amples informations sur le système de tarification sur notre site internet.»

Les familles, grandes perdantes