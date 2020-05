Genève

Les défenseurs des jeunes migrants s’alarment

La permanence juridique pour les MNA a envoyé une lettre ouverte au Conseil d’Etat genevois, demandant notamment des garanties de logement pour les jeunes.

La crise du Covid-19 touche les personnes les plus fragilisées. A ce titre, «sans surprise, la précarité des mineurs non-accompagnés (MNA) a augmenté», affirme la permanence juridique MNA dans une lettre ouverte au Conseil d’Etat genevois. Les quarante-cinq avocats et juristes reviennent sur les demandes faites à l’Exécutif après une rencontre avec la délégation aux migrations le 24 février dernier.

Dans leur missive, les défenseurs de ces jeunes demandent «l’établissement d’une carte d’identité cantonale», et que cessent des contrôles de police et des saisies d’argent et de téléphones portables qu’ils jugent abusives. S’agissant de la problématique du logement, la permanence souhaite que le Service de protection des mineurs procure à tous les mineurs une habitation de nuit comme de jour. Elle demande à ce que les jeunes ayant atteint la majorité ne soient pas jetés à la rue. Les questions de nourriture, de soins médicaux et psychiques et de produits de première nécessité sont également de mise, indique la permanence demandant que ces besoins soient comblés.