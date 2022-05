Etats-Unis: Les défenseurs du droit à l’avortement appellent à protester

États-Unis : Les défenseurs du droit à l’avortement appellent à protester

Jeudi, des progressistes américains ont lancé un appel pour manifester pour le droit à l’avortement, alors que la Cour suprême envisage de durcir la législation sur le sujet.

Des Américaines protestent contre le possible durcissement de la loi sur l’avortement.

«Le 14 mai, nous allons exprimer notre rage», a-t-elle ajouté en annonçant l’organisation de quatre grandes marches à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements dans le reste du pays. «On attend des centaines de milliers de personnes.»