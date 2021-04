Le Met aura lieu en deux temps

Le gala du Met (Metropolitan Museum), événement mondain de l’année à New York, aura lieu en deux temps, le 13 septembre puis le 2 mai, a annoncé lundi le musée new-yorkais dans un communiqué. La réception adoptera un format «plus intime» pour le premier volet, «sous réserve des règles sanitaires» en vigueur en septembre, avant de retrouver sa formule habituelle au printemps 2022. Le gala du Met marque traditionnellement l’ouverture de l’exposition annuelle du Costume Institute. Or, cette année, le musée a choisi d’organiser une expo en deux volets. La première partie, intitulée «In America: A Lexicon of Fashion» et visible du 18 septembre 2021 au 5 septembre 2022, célébrera les 75 ans du Costume Institute. Le second volet sera, lui, intitulé «In America: An Anthology of Fashion». Il s’intéressera au «développement de la mode américaine», selon le communiqué, et sera visible du 5 mai au 5 septembre 2022. AFP